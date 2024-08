Il mondo dello spettacolo e degli eventi è in lutto per la scomparsa di Franco Lobefalo, una delle figure più amate e rispettate nel settore e con origini dei Paesi Vesuviani che piangono un loro figlio di successo. Lobefalo, che si è spento ieri per un malore, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi parenti, amici e colleghi, che lo ricordano con affetto e commozione. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove tantissime persone hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria, condividendo ricordi e tributi per onorare la sua carriera e la sua straordinaria umanità.

Franco Lobefalo, insieme al figlio Pasquale, ha saputo infatti distinguersi nel mondo degli eventi esclusivi, organizzando manifestazioni di grande rilievo in Campania e in tutta Italia. Grazie alla sua professionalità, Lobefalo ha saputo portare a questi eventi molte delle più grandi personalità del mondo della televisione, del cinema e dello sport, creando occasioni indimenticabili che hanno lasciato il segno nel panorama dello spettacolo. Un vero e proprio amico delle star che difficilmente riuscivano a dirgli di “no”.

Numerosi amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, sottolineando il contributo di Lobefalo al settore e ricordando con affetto il suo sorriso, la sua energia e la sua dedizione. I suoi eventi, come il “Lobefalo’s Party” invernale ed estivo, “Moda sotto le Stelle” a Capri, e molti altri, sono stati appuntamenti attesissimi, capaci di regalare momenti di grande bellezza e convivialità.