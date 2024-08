Scafati, comune dell’Agro Nocerino-Sarnese, è alle prese con un grave problema igienico-sanitario che ha messo in allarme l’intera cittadinanza. Dai rubinetti di numerose abitazioni e attività commerciali, infatti, esce acqua sporca, mista a escrementi. La situazione, resa nota attraverso video e testimonianze, ha suscitato l’indignazione e la preoccupazione dei residenti.

La Reazione del Sindaco

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, non ha esitato a denunciare pubblicamente l’accaduto, condividendo le immagini ricevute da un cittadino e rilanciando l’allarme. «Ho vergogna da sindaco vedere queste immagini che mi avete mandato in WhatsApp», ha dichiarato Aliberti, sottolineando come il problema non derivi da una semplice rottura della conduttura, come inizialmente ipotizzato.

Le Cause del Problema

Secondo quanto riportato dal Comune, il disservizio sarebbe legato all’inadeguato utilizzo delle riserve d’acqua gestite dalla Regione Campania. La Gori, la società che gestisce il servizio idrico locale, avrebbe utilizzato le proprie riserve, ma nel momento in cui queste si sono esaurite, non sarebbe intervenuta la Regione tramite la società Acqua Campana, che gestisce riserve importanti situate a Cancello e Ponte Tavano.

L’Indignazione dei Cittadini e le Possibili Conseguenze

I cittadini e i commercianti di Scafati sono comprensibilmente esasperati dalla situazione, che non solo compromette la qualità della vita quotidiana, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica. Il sindaco Aliberti ha espresso piena solidarietà ai suoi concittadini, promettendo di fare tutto il possibile per risolvere la situazione e chiedendo un immediato intervento da parte delle autorità competenti.

Prospettive e Azioni Future

L’amministrazione comunale di Scafati si trova ora a dover gestire un’emergenza che richiede un intervento tempestivo e coordinato tra le diverse istituzioni coinvolte. È essenziale che la Regione Campania e le società responsabili della gestione delle riserve idriche mettano in atto tutte le misure necessarie per ripristinare un servizio idrico adeguato e sicuro.