In risposta a segnalazioni di presunte alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell’acqua, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari nelle abitazioni di Via Manlio Rossi Doria. La decisione è stata presa in via precauzionale, a seguito delle preoccupazioni igienico-sanitarie sollevate dai residenti.

Le Segnalazioni e le Azioni Immediate

Le segnalazioni, pervenute all’ente di Piazza del Popolo, riguardano alterazioni dell’acqua nella zona di Via Manlio Rossi Doria. In risposta, la società Alto Calore S.p.A. ha avviato immediati controlli gestionali e prelievi, in collaborazione con il personale dell’ASL locale, per verificare la qualità dell’acqua.

Il Provvedimento del Sindaco

L’ordinanza del sindaco Nargi vieta l’utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari fino a nuova disposizione di revoca del provvedimento. Questa misura è adottata per garantire la tutela della salute pubblica, in attesa che siano completate le verifiche necessarie e che la problematica igienico-sanitaria sia risolta.

“La tutela della salute dei cittadini è la nostra priorità,” ha dichiarato il sindaco Nargi. “Abbiamo preso questa decisione in via precauzionale per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica.”

Ulteriori Verifiche e Risoluzione

Le verifiche da parte degli Enti preposti al controllo sono già in corso e la società Alto Calore S.p.A. sta lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Una volta risolto il problema e confermata la sicurezza dell’acqua, il divieto sarà revocato.