Il mese di settembre arriverà la nuova carta “Dedicata a te”, un’importante iniziativa di sostegno economico destinata alle famiglie italiane più bisognose. Annunciata per la prima volta lo scorso giugno, poco prima delle elezioni europee, questa misura è stata sperimentata l’anno scorso e vedrà un potenziamento significativo nel 2024.

Aumento dei Fondi e delle Famiglie Beneficiarie per la carta Dedicata a Te di settembre

Per il 2024, i fondi destinati alla social card aumenteranno a 676 milioni di euro, rispetto ai 520 milioni del 2023. Questo incremento permetterà di ampliare il numero di famiglie beneficiarie, che saliranno da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e di aumentare il valore medio della carta, che passerà da 459 euro a 500 euro, registrando un incremento dell’8,9%.

Chi Può Beneficiare della carta Dedicata a Te di settembre

La social card “Dedicata a te” è rivolta alle famiglie residenti in Italia con almeno tre persone e un ISEE inferiore a 15.000 euro. Non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. I beneficiari non devono presentare domanda: i comuni li contatteranno direttamente. La priorità sarà data ai nuclei familiari con almeno tre componenti, tra cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010 e con l’ISEE più basso. In seconda battuta, saranno considerati i nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006.

Modalità di Attivazione e Utilizzo

È fondamentale attivare la carta Dedicata a Te di settembre entro il 16 dicembre 2024, effettuando il primo pagamento per acquistare beni alimentari, carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici. Se la carta non viene utilizzata entro il 28 febbraio 2025, sarà annullata.

Le carte prepagate nominative saranno distribuite tramite Poste Italiane e potranno essere ritirate presso gli uffici postali, previa prenotazione. La carta è abilitata solo per gli acquisti presso negozi alimentari aderenti al circuito Mastercard e non permette il prelievo di contanti né la ricarica. Tuttavia, è possibile controllare il saldo e i movimenti tramite gli sportelli ATM Postamat.

Protezione e Sostituzione della carta Dedicata a Te di settembre

In caso di smarrimento, furto o malfunzionamento della carta, i beneficiari potranno richiedere il blocco o la sostituzione presso gli uffici postali.

Utilizzo della carta Dedicata a Te di settembre e Sconti

La carta può essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità, esclusi gli alcolici, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Gli esercizi commerciali e i distributori di carburante aderenti possono offrire sconti ai possessori della carta, contribuendo al contenimento dei costi.

Risultati del 2023

Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all’acquisto di prodotti alimentari, mentre il restante 4% è stato speso per carburanti e trasporto pubblico. Questo dimostra l’importanza di questa iniziativa nel supportare le famiglie italiane nelle spese essenziali.

La carta Dedicata a Te di settembre rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie italiane, garantendo un sostegno economico mirato e accessibile, fondamentale in un periodo di crescente incertezza economica.