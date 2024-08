Il Governo italiano ha recentemente varato un nuovo pacchetto di incentivi con un Bonus da 650 euro per promuovere l’occupazione, contenuto nel Decreto Coesione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto punta a ridurre il costo del lavoro per le imprese, facilitando l’assunzione di giovani e donne, con un’attenzione particolare alle regioni del Sud Italia. L’efficacia di questi incentivi è però subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea.

Bonus 650 euro Assunzioni a partire da Settembre

A partire dal 1 settembre 2024, entreranno in vigore una serie di incentivi volti a stimolare l’occupazione. Questi incentivi, gestiti attraverso la piattaforma Siisl dell’INPS, mirano a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La piattaforma diventerà un punto di riferimento fondamentale per chi percepisce l’Assegno di Inclusione (Adi) o il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), ma sarà accessibile anche ai disoccupati non beneficiari di questi strumenti, ampliando così il pool di candidati.

Sgravi Contributivi per Giovani e Donne

Le aziende private che assumono giovani sotto i 35 anni (escluso il personale dirigenziale) con contratti a tempo indeterminato potranno beneficiare di un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Questo Bonus da 650 euro è valido per le assunzioni effettuate tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Nel caso di stipendi fino a 2.099 euro lordi, l’azienda è esonerata dal versamento dei contributi; per retribuzioni superiori, i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente.

Un incentivo potenziato è previsto per le aziende situate nelle regioni del Sud Italia, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Qui, l’esonero contributivo può raggiungere fino a 650 euro al mese per le assunzioni a tempo indeterminato. È importante notare che tali incentivi non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato.

Focus sulle Donne e sulle Zone Economiche Speciali

Il decreto prevede anche un incentivo analogo di 650 euro mensili per l’assunzione a tempo indeterminato di donne, a prescindere dalla regione. Questo bonus si applica in due principali casi:

Donne di qualsiasi età senza un impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno.

Donne di qualsiasi età senza un impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Inoltre, nelle Zone Economiche Speciali, il bonus di 650 euro si estende alle assunzioni di lavoratori con più di 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi. Le assunzioni devono avvenire con contratti a tempo indeterminato e l’azienda deve avere almeno 10 dipendenti al momento dell’assunzione. Anche in questo caso, l’esonero è valido per 24 mesi e non include premi e contributi INAIL.

Il Decreto Coesione con il Bonus da 650 euro rappresenta un’importante iniziativa del Governo italiano per stimolare l’occupazione, specialmente in un periodo di sfide economiche. Questi incentivi, se approvati dall’Unione Europea, offriranno un significativo supporto alle imprese, incoraggiando l’assunzione di giovani e donne, e contribuendo al rilancio economico delle aree più svantaggiate del Paese. Le aziende interessate a beneficiare di questi incentivi sono incoraggiate a monitorare l’evoluzione normativa e a prepararsi per l’utilizzo della piattaforma Siisl.