Il 15 agosto, Poggiomarino si prepara a celebrare l’annuale Festa della Madonna Assunta nel Rione Cangianielli e in Viale Manzoni, un evento molto atteso dalla comunità. La giornata sarà ricca di attività religiose e di intrattenimento, culminando con un ospite speciale che promette di rendere la serata indimenticabile. Come da tradizione, la giornata inizierà con la Santa Messa, seguita da una serie di eventi e ospiti che allieteranno i partecipanti. Ma il momento clou della serata sarà alle 22:30, quando la famosa tiktoker Pupatella salirà sul palco per uno show esclusivo, chiudendo in bellezza la festa.

L’evento è reso possibile grazie al generoso contributo degli sponsor della serata: GoldBet Poggiomarino, Piccolo Bazar, e La Regina delle Carni, che hanno collaborato per offrire uno spettacolo di alta qualità alla comunità di Poggiomarino.