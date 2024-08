Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato un evento di grande rilievo per la comunità locale: l’arrivo di Papa Francesco a Pompei, previsto per il mese di gennaio. L’annuncio è stato fatto durante una diretta Facebook, suscitando immediatamente grande entusiasmo tra i fedeli e i cittadini della città mariana.

L’Attesa per la Conferma della Visita Papale

“Speriamo che sia confermato”, ha detto De Luca, sottolineando l’importanza dell’evento che, se confermato, rappresenterebbe una storica visita del Pontefice in una delle mete di pellegrinaggio più significative d’Italia. Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei è infatti un luogo di devozione profonda, attirando ogni anno milioni di pellegrini da tutto il mondo.

I Lavori di Riqualificazione a Pompei

In previsione della possibile visita di Papa Francesco, la città di Pompei è già al lavoro per accogliere al meglio il Pontefice e i numerosi fedeli che potrebbero affollare la città in occasione di questo evento. De Luca ha ricordato che l’Ente Autonomo Volturno (Eav) sta realizzando importanti interventi di riqualificazione nella piazza del Santuario di Pompei, un progetto che include anche la costruzione di un nuovo parcheggio con 300 posti auto nel centro della città.

Impatto della Visita sul Turismo e sulla Comunità Locale

La possibile visita di Papa Francesco rappresenterebbe non solo un momento di grande significato spirituale per la comunità locale, ma anche un’importante opportunità per rilanciare il turismo religioso e culturale nella regione. Pompei, già famosa a livello internazionale per il suo sito archeologico, potrebbe vedere un ulteriore incremento delle visite, con ricadute positive sull’economia locale.