Due minorenni sono denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo un rocambolesco inseguimento con i carabinieri per le strade del centro cittadino. L’incidente è avvenuto in via Rimembranza, quando i due giovani, a bordo di una Smart Fortwo, hanno ignorato l’ordine di stop imposto da una pattuglia della locale stazione dei carabinieri.

Il tentativo di fuga è iniziato quando il conducente, un 16enne, invece di fermarsi, ha accelerato, proseguendo la corsa. I militari dell’Arma si sono lanciati all’inseguimento, dando vita a una pericolosa corsa per le vie del centro di Vitulazio.

L’inseguimento sembrava giunto al termine nei pressi di un incrocio, dove il giovane alla guida della Smart ha inizialmente arrestato il veicolo. Tuttavia, mentre i carabinieri si avvicinavano per bloccarli, il conducente ha riavviato il motore e ha tentato una nuova fuga, accelerando bruscamente. In questo tentativo disperato, la city car ha violentemente speronato il mezzo dei militari, causando danni significativi.

Nonostante il tentativo di fuga, i due minori sono stati rapidamente bloccati e fermati dai carabinieri. Entrambi sono stati denunciati e ora dovranno rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, e la necessità di una maggiore consapevolezza da parte dei giovani riguardo alle conseguenze delle loro azioni.