Una serata di divertimento al luna park del lungomare Galileo Galilei si è trasformata in un incubo quando una giostra per bambini ha ceduto, causando il ferimento di quattro ragazzi. Due dei giovani a bordo hanno riportato traumi cranici e fratture varie.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto sulla giostra conosciuta come “calcinculo”, un’attrazione composta da seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano. Durante il giro, gli occupanti tentano di afferrare un trofeo in palio, solitamente un pallone, che consente di vincere un giro gratuito. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato causato dall’azione impropria di alcuni ragazzini che hanno probabilmente danneggiato il palo in ferro che reggeva il pallone.

Intervento delle Autorità

La polizia locale e gli agenti del commissariato di Gallipoli sono subito intervenuti sul posto per prestare soccorso e avviare le indagini. Il pm di Lecce, Donatina Buffelli, ha disposto il sequestro della giostra e dell’area circostante per consentire un’indagine approfondita sulle cause dell’incidente.

Indagini in Corso

Un consulente tecnico sarà nominato dal magistrato per accertare le responsabilità e le cause specifiche del cedimento. L’obiettivo è capire se l’incidente sia stato dovuto a un errore umano, a un problema strutturale o a una manutenzione inadeguata.

Reazioni e Misure di Sicurezza

Questo incidente solleva nuovamente la questione della sicurezza nelle giostre e nei luna park. È essenziale che tutte le attrazioni siano sottoposte a regolari controlli di sicurezza e che gli operatori siano adeguatamente formati per gestire eventuali emergenze. Le autorità locali stanno considerando misure più severe per garantire la sicurezza dei visitatori nei parchi divertimento.