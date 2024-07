I Carabinieri della stazione di Salerno Duomo, sotto la direzione della Procura di Salerno, hanno portato a termine un’importante operazione anti-crimine che ha condotto all’esecuzione di sette misure cautelari nei confronti di altrettanti individui ritenuti parte di un’associazione a delinquere. Questa organizzazione criminale è stata accusata di rapine, furti in abitazione, furti d’auto e truffe ai danni di anziani.

Le Misure Cautelari

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Salerno ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere per un uomo di 48 anni e un altro di 34 anni. Altri quattro indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un settimo individuo ha ricevuto il divieto di dimora.

Le Indagini

Le indagini, che si sono sviluppate dal 2018 al 2023, hanno permesso di documentare l’operatività dell’associazione a delinquere tra Salerno e Battipaglia. La banda è stata ritenuta responsabile di numerosi crimini, tra cui:

Cinque rapine mediante narcotizzazione delle vittime: Le vittime venivano drogate per essere derubate senza poter opporre resistenza.

Una truffa aggravata ai danni di un’anziana: Un episodio particolarmente grave che ha visto un’anziana raggirata e privata dei suoi beni.

Un furto in abitazione: La banda non si fermava davanti a nulla, penetrando nelle case per rubare.

Un furto di auto: Sottrazione di veicoli, probabilmente destinati alla rivendita illegale o allo smontaggio per la vendita di pezzi di ricambio.

Altri Reati Contestati

Oltre ai reati sopra menzionati, agli indagati sono inoltre contestati altri gravi crimini, tra cui:

Tre operazioni di riciclaggio e reimpiego del denaro: Il denaro ottenuto dai furti veniva reinvestito o riciclato attraverso operazioni illecite.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti e quindi di pagamento diversi dai contanti: Frodi finanziarie che coinvolgevano carte di credito e altri metodi di pagamento.

Sostituzione di persona: Gli indagati utilizzavano false identità per commettere ulteriori reati.

Il Commento delle Autorità

Le autorità hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza di smantellare un’organizzazione che rappresentava una minaccia per la sicurezza pubblica.