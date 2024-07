La comunità di Rotondi, in provincia di Avellino, è sotto choc per la tragica perdita di due giovani diciassettenni, Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, avvenuta la notte scorsa in un incidente stradale lungo via Matilde Serao a Montesarchio. I due amici, originari di Rotondi, erano in sella ai loro motorini quando si è verificato un impatto frontale devastante. Vincenzo Gallo, seduto sul sedile posteriore di un Liberty 125 guidato dall’amico Alessandro Mazzariello, è morto sul colpo. Alessandro, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale San Pio di Benevento, è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Un terzo ragazzo, anch’egli minorenne e alla guida di una Honda 125, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove si trova attualmente in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte, scatenando un rapido intervento dei carabinieri e del personale del 118.

Le salme dei due giovani sono state trasferite all’obitorio in attesa dell’autopsia, mentre il medico legale Francesco La Sala ha effettuato le visite esterne. La Procura per i minori di Napoli e il pm Flavia Felaco sono stati informati e stanno seguendo le indagini. La dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita in ogni dettaglio per accertare eventuali responsabilità.