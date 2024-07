Nelle prime ore della giornata, un tragico incidente si è verificato nella zona della rotonda La Salle a Torre del Greco. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti prontamente in via Alcide de Gasperi, direzione viale generale Carlo Alberto dalla Chiesa, dove un anziano è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo le ricostruzioni iniziali, una donna di 30 anni, alla guida della sua Chevrolet Spark, ha investito un uomo di 76 anni per cause ancora in corso di accertamento. L’anziano, immediatamente soccorso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Le autorità hanno disposto il sequestro della salma per permettere ulteriori indagini. La donna, al volante del veicolo coinvolto nell’incidente, è stata denunciata per omicidio stradale dai carabinieri intervenuti sul posto. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, suscitando una forte emozione e preoccupazione riguardo alla sicurezza stradale. Gli accertamenti continueranno per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.