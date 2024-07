Quasi 7 italiani su 10 (68%) temono di subire un furto in casa durante le vacanze estive, secondo un’indagine condotta da Facile.it. Tuttavia, questa paura non si traduce in una reale consapevolezza di come proteggersi adeguatamente. Solo il 18% ha infatti stipulato un’assicurazione contro i furti in casa. Napoli non fa eccezione a questa tendenza, ma quali soluzioni adottano i napoletani per proteggere le loro abitazioni durante le ferie?

Soluzioni “fai da te” e tecnologie di sicurezza

Le soluzioni più diffuse tra i napoletani sono ancora quelle “fai da te”. Affidare le chiavi a parenti o vicini è la scelta del 45% degli intervistati, mentre il 12% delega anche lo svuotamento della cassetta delle lettere. Simulare la presenza in casa è un’altra strategia comune: il 28% lascia le luci accese, il 19% la TV o la radio, e il 6% programma timer per accendere e spegnere le luci in orari differenti.

Non mancano le soluzioni tecnologiche: il 27% ha optato per un sistema di videosorveglianza, mentre il 13% ha installato inferriate alle finestre. Nelle zone più benestanti, ci si affida ai vigilantes, con il 3% dei napoletani che preferisce questa soluzione.

Consigli per partire in sicurezza

Facile.it offre una serie di consigli per partire in sicurezza e proteggere la propria casa dai furti:

Installare un sistema di allarme: Anche soluzioni economiche permettono di monitorare la casa in tempo reale.

Caricare la macchina al sicuro: Mettere le valigie in un box o garage e evitare addii a parenti e amici che potrebbero attirare l’attenzione.

Non lasciare indizi di assenza: Svuotare la cassetta delle lettere, curare il giardino e evitare post sui social che rivelino la partenza.

Stipulare un’assicurazione per la casa: Una buona polizza copre furti, danni e guasti, e può includere l’invio di un professionista in caso di emergenza.

Misure preventive per scoraggiare i ladri

L’assicurazione è fondamentale, ma da sola non basta. È importante adottare anche misure preventive per scoraggiare i ladri e rendere la propria abitazione meno vulnerabile. Facile.it consiglia di evitare i social e di non postare foto di partenze o le date del viaggio. Questo può fornire informazioni utili ai malintenzionati.