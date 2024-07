Il Bonus Patente, un’iniziativa che copre fino all’80% dei costi di formazione per il conseguimento della patente di guida per mezzi pesanti, si conferma un aiuto prezioso per i giovani italiani con il via libera del Governo. Tuttavia, per il 2024, i fondi disponibili sono già stati completamente esauriti, rendendo temporaneamente impossibile l’accesso a questo beneficio.

Via al Bonus Patente e Come Funziona?

Il Bonus Patente è un contributo che può arrivare fino a 2.500 euro e copre l’80% delle spese sostenute per ottenere una patente di guida per mezzi pesanti, includendo i corsi e gli esami presso le autoscuole. L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è introdotta dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2022 e sarà valida fino al 31 dicembre 2026, o fino all’esaurimento dei fondi annualmente disponibili.

Fondi Esauriti per il 2024

Il “click day” per richiedere il Bonus Patente 2024 è iniziato il 4 marzo 2024 alle ore 12.00 ed in poche ore dal via sono stati emessi 1.953 voucher, esaurendo rapidamente i fondi stanziati per l’anno. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è infatti apparso l’avviso che comunica l’esaurimento del plafond previsto.

“Si comunica che il plafond previsto dall’articolo 11, comma 1, Decreto 30 giugno 2022, quale limite massimo di spesa, è esaurito. Si rappresenta, pertanto, che la Piattaforma non consente più la generazione di nuovi voucher.”

Opportunità Future e Consigli per i Richiedenti

Nonostante l’esaurimento dei fondi per il 2024, restano disponibili i fondi per gli anni 2025 e 2026. Per chi desidera accedere al bonus Patente, è fondamentale monitorare attentamente il via delle nuove richieste, prevista per l’inizio del prossimo anno.

Il consiglio per i giovani aspiranti autisti è di prepararsi in anticipo, registrandosi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e seguendo da vicino gli aggiornamenti relativi all’apertura delle richieste per il 2025.

Chi Può Richiedere il Bonus Patente

Il Bonus Patente è rivolto ai cittadini italiani di età compresa tra 18 e 35 anni che vogliono ottenere il via per l’abilitazione per la guida di mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. Non sono inclusi nel bonus i costi per ottenere le patenti A e B per motocicli e autovetture.

Dettagli sulle Patenti Ammesse

Le patenti che permettono di accedere al Bonus sono quelle di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E, oltre alla carta di qualificazione del conducente (CQC). Questa agevolazione ha lo scopo di incentivare i giovani a intraprendere la professione di autista e trasportatore di merci e persone, contribuendo a contrastare la disoccupazione giovanile che in Italia è attualmente al 21,2%.

Importanza del Bonus Patente

Il Bonus Patente rappresenta una via significativa per i giovani, permettendo loro di avviare una carriera nel settore del trasporto merci e persone con un supporto economico considerevole. Non richiedendo la dichiarazione dei redditi e non rappresentando un reddito imponibile, il bonus è accessibile a un ampio spettro di giovani, favorendo così l’inclusione e la mobilità professionale.

Sebbene per il 2024 il Bonus Patente non sia più disponibile, resta la possibilità di usufruirne nei prossimi anni. Gli interessati devono prepararsi e monitorare attentamente le aperture delle richieste per il 2025, per assicurarsi di rientrare tra i beneficiari di questa preziosa agevolazione.