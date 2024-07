A Benevento un giovane di 20 anni, in uno stato di forte alterazione psicofisica, ha causato seri danni ad un palazzo e a un’abitazione nel tentativo di ottenere denaro per comprare droga. L’episodio ha avuto luogo quando il giovane, dopo aver bussato alla porta di un appartamento senza ottenere risposta, ha iniziato a danneggiare il portone dello stabile e la porta dell’abitazione con un corpo contundente. All’interno dell’appartamento si trovavano il padre del giovane, da cui il ventenne pretendeva una somma di denaro, e la nonna. Secondo quanto riportato, l’uomo aveva già in passato subito aggressioni dal figlio in circostanze simili. L’anziana, terrorizzata dall’accaduto, ha immediatamente chiamato la polizia.

Gli agenti della Volante, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciare il giovane che nel frattempo si era allontanato dalla scena. Il ventenne è condotto in Questura, dove è trattenuto per ulteriori accertamenti.

Questo grave episodio sottolinea ancora una volta le difficoltà affrontate dalle famiglie in situazioni di dipendenza da sostanze stupefacenti e mette in luce l’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori escalation di violenza.