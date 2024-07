Colto in flagrante un 55enne del posto mentre appiccava un nuovo incendio in via Giacomo Leopardi, lungo l’arteria che da piazza Aragona porta a via Panoramica a Santa Maria a Vico, nel Casertano. L’uomo è sospettato di essere l’autore dei recenti incendi che hanno devastato la zona collinare della Valle di Suessola.

La Cattura

Dopo tre giorni di pedinamenti e appostamenti, gli agenti del comando locale di Polizia Municipale, guidati da Enzo Piscitelli, sono riusciti a fermare il piromane. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo, apparso in stato confusionale, ha avuto un malore.

Intervento dei Soccorsi

Immediatamente soccorso dai sanitari dell’ambulanza del 118 di Maddaloni, il 55enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. Adesso spetta al magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere decidere se convalidare il fermo.

Gli Incendi in Corso

Nonostante l’arresto del sospetto piromane, la situazione nella Valle di Suessola rimane critica. La collina di Rosciano a Santa Maria a Vico continua a bruciare, con incendi appiccati dal fermato, come confermato da alcuni filmati di telecamere private. Inoltre, la collina di Cervino, nei pressi di località Vigliotti, è anch’essa in fiamme.

Azioni in Corso

Sul luogo è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Vinciguerra, che ha richiesto l’intervento della Sma Campania, poiché i vigili del fuoco del distaccamento di Caserta sono impegnati sul rogo di Santa Maria a Vico. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, complicate dai diversi punti di origine delle fiamme e dal vento forte.