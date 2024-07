Gli agenti del commissariato di polizia di Poggioreale hanno arrestato due giovani del posto, un 35enne e un 26enne, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di arma da fuoco clandestina. L’incidente è avvenuto quando i due, a bordo di un’auto in via Repubbliche Marinare, hanno ignorato l’alt della pattuglia del Commissariato, impegnata in un controllo di routine. La loro fuga ha dato origine a un inseguimento che si è concluso in via Taverna Casa Vecchia, nel quartiere Barra. Durante l’inseguimento, l’auto dei fuggitivi ha speronato più volte quella della polizia, causando un impatto finale che ha fermato i due giovani.

Durante la fuga, gli indagati hanno gettato dal finestrino un revolver Smith & Wesson cal. 38, prontamente recuperato e sequestrato dagli agenti. I due giovani, ora in stato di arresto, dovranno rispondere delle gravi accuse che pendono su di loro.

L’operazione si è conclusa senza feriti gravi tra gli agenti, anche se alcuni poliziotti hanno riportato lesioni durante lo scontro. La pronta reazione e il coraggio dimostrato dagli agenti del Commissariato di Poggioreale hanno permesso di mettere fine alla pericolosa fuga e di togliere dalla strada un’arma illegale.