Nel pomeriggio di ieri, la tranquilla zona portuale di Ischia è stata teatro di un’importante operazione di polizia che ha portato all’arresto di una 50enne napoletana per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato una donna che si aggirava con atteggiamento circospetto. La sua presenza in un’area solitamente frequentata da turisti e residenti ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di intervenire.

La donna, fermata per un controllo, è apparsa subito nervosa e poco collaborativa. Gli agenti hanno quindi proceduto a perquisire la sua borsetta, all’interno della quale sono stati trovati dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1 kg. La scoperta ha confermato i sospetti degli agenti, che hanno immediatamente tratto in arresto la 50enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La droga è sequestrata e la donna è condotta al commissariato per ulteriori accertamenti. Le indagini sono ora in corso per determinare la provenienza della sostanza stupefacente e se la donna fosse parte di una rete più ampia di spaccio operante nell’area.

L’arresto di ieri sottolinea l’importanza della vigilanza e dei controlli costanti da parte delle forze dell’ordine, specialmente in località turistiche come Ischia, dove la presenza di traffico di stupefacenti rappresenta una minaccia sia per i residenti che per i visitatori.

Il Commissariato di Ischia ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro il traffico di droga e ha invitato la cittadinanza a segnalare alle autorità comportamenti sospetti o attività illecite. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.