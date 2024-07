Un uomo di 60 anni, residente a Montemiletto, è fermato e denunciato dai carabinieri della Stazione di Grottaminarda per diverse violazioni. L’incidente è avvenuto durante un controllo pomeridiano, quando il soggetto ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento sospetto. Già noto alle forze dell’ordine e soggetto a obbligo di dimora nel suo comune di residenza, il 60enne è stato immediatamente sottoposto a perquisizione.

Durante la perquisizione è scoperto che l’uomo aveva occultato un coltello a serramanico in una tasca dei pantaloni. Inoltre, portava con sé diversi animali da cortile morti all’interno di una busta. Questo ha portato all’apertura di un procedimento penale, con il deferimento del soggetto in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati come prova.

In aggiunta alle denunce per il porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, l’uomo è accusato di uccisione degli animali e di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. È stata anche avanzata la proposta di emettere un foglio di via obbligatorio come misura preventiva nei suoi confronti.