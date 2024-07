Usura imposta per conto del clan Gionta: cinque arresti, vittime aggredite e rapinate. Personale della Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione e tentata rapina, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, dall’attività di indagine, esperita dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata, sarebbe emerso un rapporto di tipo usurario in danno delle vittime. Chi non pagava, subiva una serie di violenze poste ed è ricostruito anche il tentativo di rapina del telefono cellulare di una delle vittime. Gli illeciti sarebbero realizzati suscitando nelle persone offese uno stato di terrore, essendo appunto evocato il potere criminale del clan Gionta di Torre Annunziata.