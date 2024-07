Un anziano a bordo di una carrozzina elettrica è stato investito da un’auto lungo corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino, riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era in compagnia di sua moglie e della figlia. L’anziano è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, dove i medici gli hanno riscontrato un’emorragia cerebrale, oltre a fratture a un braccio e a una spalla. La prognosi è attualmente riservata, e i familiari sono in ansiosa attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

La donna alla guida della vettura coinvolta nell’incidente è stata prontamente fermata dagli agenti della Polizia municipale e dai poliziotti del locale Commissariato. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità.

L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione nella comunità di Ariano Irpino, con molti residenti che esprimono solidarietà alla famiglia dell’anziano e auspicano una pronta guarigione. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire tutti i dettagli e assicurare giustizia alla vittima di questo tragico evento.