La Regione Campania si prepara a lanciare un nuovo e significativo super bonus, un incentivo economico destinato alle piccole e medie imprese della regione. Questo bonus, parte del Fondo Regionale Crescita Campania 2024 (FRC), è progettato per favorire la crescita, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale delle aziende locali.

Il Contesto degli Incentivi Economici

Negli ultimi anni, i bonus ed i super bonus sono diventati strumenti cruciali per sostenere categorie vulnerabili come anziani e giovani, oltre che per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese e la Campania, in particolare, ha visto un notevole sviluppo grazie agli investimenti degli imprenditori e alle iniziative regionali mirate.

Sostenere la Crescita e l’Innovazione

L’obiettivo principale del Fondo Regionale Crescita Campania 2024 è quello di incentivare le PMI ad investire in progetti innovativi e di digitalizzazione. Questa iniziativa non solo mira a migliorare la competitività delle imprese a livello nazionale e internazionale, ma anche a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’adozione di tecnologie avanzate.

Dettagli del super Bonus Campania

Budget e Copertura Finanziaria: Il FRC mette a disposizione un budget complessivo di 100 milioni di euro. Questo fondo è destinato a coprire fino al 100% delle spese sostenute per i progetti approvati. Gli incentivi finanziari sono progettati per supportare progetti di innovazione tecnologica, digitalizzazione e miglioramento della sostenibilità.

Criteri di Ammissibilità: Le aziende interessate devono proporre progetti che prevedano una spesa compresa tra 30.000 e 150.000 euro. Le spese coperte includono l’acquisto di nuove macchine e attrezzature, la digitalizzazione dei processi aziendali, l’ottenimento di certificazioni di qualità e sicurezza, nonché altre innovazioni tecnologiche rilevanti per lo sviluppo aziendale.

Supporto alla Competitività: Investire in queste aree non solo migliora l’efficienza operativa delle imprese, ma le prepara anche a competere in mercati sempre più globalizzati e digitalizzati. La Campania punta quindi a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, creando le condizioni per una crescita economica sostenibile e duratura.

Il super bonus della Regione Campania rappresenta un’opportunità significativa per le piccole e medie imprese di rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso l’innovazione e la sostenibilità. Gli imprenditori sono incoraggiati a cogliere questa opportunità per modernizzare le loro attività e prepararsi ad affrontare le sfide future con maggiore resilienza e competitività.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura, le aziende possono consultare il sito ufficiale della Regione Campania e i canali informativi dedicati. Questo bonus non solo mira a trasformare l’economia locale, ma anche a sostenere l’ambiente attraverso l’adozione di pratiche aziendali più sostenibili e innovative.