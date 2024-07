A partire da lunedì 29 luglio, inizieranno importanti interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione lungo le rampe di collegamento tra la SS162dir “del Centro Direzionale” e l’autostrada A1 “Milano-Napoli”. Questi lavori comporteranno chiusure al traffico progressive delle rampe, in ingresso o in uscita, come comunicato dall’Anas.

Dettagli delle Chiusure

Secondo una nota ufficiale, dalle ore 7.00 di lunedì 29 luglio sarà chiusa la rampa di uscita dalla SS162dir, in direzione “Centro Direzionale” verso l’autostrada A1 “Milano-Napoli”, situata al km 4,280. La circolazione sarà deviata con uscita allo svincolo ‘Centro Direzionale’ per poi rientrare sulla SS162dir in carreggiata direzione Acerra, come segnalato dalla segnaletica presente in loco.

A seguire, le chiusure interesseranno progressivamente le altre rampe di collegamento, con una segnaletica che indicherà le deviazioni necessarie. Queste chiusure proseguiranno fino al 31 agosto.

Motivazione e Organizzazione dei Lavori

Il periodo di agosto è scelto per questi lavori a causa della diminuzione del traffico nella zona del Centro Direzionale durante le ferie estive. Questa decisione è stata condivisa durante un Comitato Operativo Viabilità (COV), tenutosi sotto l’egida della Prefettura di Napoli il 26 luglio, con la partecipazione di Istituzioni, Enti e Forze dell’Ordine locali, incluso il Comune di Napoli e la Società Autostrade per l’Italia.

Gli interventi sui giunti di dilatazione rappresentano un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro e si aggiungono ai lavori di pavimentazione già eseguiti nei mesi scorsi, iniziati lo scorso aprile. Questi interventi precedenti hanno riguardato la nuova pavimentazione di tratti saltuari dell’arteria stradale lunga oltre 18 km, inclusi alcuni svincoli di collegamento con l’autostrada, per un investimento di circa 4 milioni di euro.

Obiettivi dei Lavori

L’insieme di queste attività ha l’obiettivo di potenziare significativamente gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura stradale, migliorando così l’esperienza di viaggio per tutti gli utenti della strada.