Il sogno di una famiglia si spezza tragicamente. Lucia Passariello è morta ieri sera a Camposano, investita da un’auto che non è riuscita a evitare. Alla guida del veicolo, un vigile di Portici fuori servizio, risultato poi ubriaco.

Una Vita Spezzata Troppo Presto

Lucia, 27 anni, stava rientrando a casa in compagnia delle due nipotine di 10 e 7 anni, figlie del fratello. Ad aspettarla c’era anche la sua figlia di 7 anni. L’intera comunità di Camposano e Nola è scossa dalla vicenda, e sui social media si rincorrono post e foto in suo ricordo. In molti si sono recati sul luogo dell’incidente per lasciare un dolce ricordo a Lucia, il cui sorriso e la cui presenza mancheranno a tanti.

Una Famiglia Devastata

Lucia lascia una figlia piccola e un marito, sposato nel 2019. Le poche foto che la giovane conservava sui social testimoniano una famiglia forte e semplice, ora costretta ad affrontare un dolore inimmaginabile fino a poche ore fa. Il loro amore e i loro ricordi saranno ora un balsamo per affrontare l’immensa perdita.

Il Dolore del Fratello

Sui social, il fratello Pasquale ha scritto un messaggio commovente:

“Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere.. un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia.”