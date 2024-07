Momenti di autentica paura nella serata di ieri per decine di automobilisti che percorrevano il tratto dal casello autostradale di Castel del Lago a Benevento. Un Fiat Doblò guidato da un pensionato sannita, 65enne, è stato avvistato procedere contromano, generando il panico tra gli automobilisti.

L’Intervento della Polizia

Dopo numerose segnalazioni arrivate al 113, gli agenti della Volante sono immediatamente intervenuti sul Raccordo A09. Fortunatamente, il veicolo è stato fermato prima che potesse causare incidenti, precisamente prima dei caselli di immissione all’autostrada.

I Controlli e le Conseguenze

Una volta sceso dal veicolo per i primi controlli, l’automobilista manifestava un evidente equilibrio precario e pronunciava frasi sconnesse. La situazione ha reso necessario l’alcoltest, che ha confermato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

In seguito all’accertamento dello stato di ebbrezza, è scattato immediatamente il ritiro della patente per il 65enne, mentre il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.

La Sicurezza Stradale

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza costante da parte delle forze dell’ordine. Gli automobilisti coinvolti hanno vissuto attimi di autentico terrore, ma grazie alla prontezza delle segnalazioni e all’intervento tempestivo degli agenti, è stato possibile evitare gravi conseguenze.