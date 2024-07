Giornata di tragedia e disperazione per la famiglia di Raffaele Vallozzi, 68 anni di Pozzuoli, il cui corpo senza vita è scoperto nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia libera di Licola Mare, nel comune di Giugliano. I fatti poco dopo le 14:00 da alcuni bagnanti e dai familiari dell’uomo, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di salvare Vallozzi è stato vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione degli eventi, sembra che Raffaele Vallozzi sia rimasto colpito da un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia. La tragedia è avvenuta nel tratto di costa libero che si trova accanto all’ex lido della Guardia di Finanza, una zona frequentata e amata dai residenti e dai turisti durante la stagione estiva.

L’anziano, originario di Pozzuoli, ha trovato la morte in un contesto che solitamente evoca momenti di relax e svago per chi lo frequenta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità locale e nella sua cerchia familiare.

Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per determinare con precisione le cause del decesso di Raffaele Vallozzi. La sua morte improvvisa rappresenta un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e che ora sono impegnati a fare i conti con questa dolorosa perdita.