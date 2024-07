“Ance Benevento è al fianco delle imprese edili per fronteggiare l’emergenza climatica e applicare correttamente la recente Ordinanza della Regione Campania in merito all’argomento”, spiega Mario Ferraro, presidente di ANCE Benevento.

In risposta all’eccezionale ondata di calore prevista nelle prossime settimane, la Giunta Regionale della Campania ha emesso l’ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024. Questa ordinanza mira a salvaguardare la salute dei lavoratori esposti prolungatamente al sole nei settori agricolo, edile ed affini. L’ordinanza prevede il divieto di lavoro in questi settori dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio segnala un livello di rischio “ALTO”.

La pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Legge n. 101/2024 di conversione e con modificazioni del DL n. 63/2024 ha recepito le richieste di ANCE. In base a queste richieste, le sospensioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, causate da eventi imponderabili come le attuali condizioni meteorologiche, non saranno computate nel calcolo ordinario della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

“Alle nostre imprese – spiega il Presidente Ferraro – stiamo fornendo assistenza puntuale e dettagliata, nonché una serie di modelli di comunicazione con le Stazioni appaltanti per ottenere una sospensione dei lavori, benché parziale, con conseguente protrazione dei termini esecutivi”.

Ferraro ha sottolineato l’importanza della salvaguardia e tutela dei lavoratori, soprattutto in un settore come quello edile, che è maggiormente esposto alle avverse condizioni climatiche. “La sicurezza dei nostri lavoratori è da sempre una priorità. Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che le imprese possano affrontare questa emergenza nel modo più sicuro e efficiente possibile”, conclude Ferraro.

Ordinanza e Misure di Supporto

L’ordinanza della Giunta Regionale rappresenta una risposta tempestiva all’ondata di calore eccezionale, evidenziando la necessità di proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature. La sospensione del lavoro nelle ore più calde è una misura precauzionale indispensabile per prevenire colpi di calore e altre patologie correlate.

La Legge n. 101/2024, che converte e modifica il DL n. 63/2024, riconosce l’impatto delle condizioni meteorologiche estreme sulle attività lavorative e offre una flessibilità necessaria alle imprese per gestire tali emergenze senza penalizzazioni economiche eccessive.

Supporto di ANCE Benevento

ANCE Benevento ha messo in atto un piano di supporto comprensivo per le imprese edili associate, fornendo assistenza legale e amministrativa per l’applicazione delle nuove normative. Questo supporto include:

Modelli di comunicazione per richiedere la sospensione dei lavori.

Assistenza nella gestione della CIGO per le sospensioni dovute a condizioni climatiche estreme.

Consulenza su come gestire i termini esecutivi dei contratti di appalto in presenza di sospensioni lavorative.