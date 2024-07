Questa mattina, una tragedia ha colpito Nocera Inferiore. Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 77 anni, mentre stava percorrendo via Publio Sizio per raggiungere la sua abitazione, è stato improvvisamente colpito da un malore e si è accasciato al suolo. Il caldo intenso che ha caratterizzato le giornate recenti potrebbe aver contribuito all’accaduto. Le alte temperature rappresentano infatti un rischio significativo, soprattutto per le persone anziane e per chi soffre di patologie croniche.

Nonostante i rapidi interventi di un medico giunto sul posto con un’ambulanza del servizio di emergenza 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il decesso sul posto ha lasciato la comunità locale sconvolta, aggiungendosi alle preoccupazioni già presenti per le condizioni climatiche estreme.

L’episodio sottolinea l’importanza di prendere precauzioni durante i periodi di caldo intenso, come evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, mantenere un’adeguata idratazione e prestare attenzione ai segnali del corpo, specialmente per le persone più vulnerabili.

Le autorità sanitarie ricordano l’importanza di rimanere vigili e di contattare immediatamente i servizi di emergenza in caso di malore, per cercare di garantire il soccorso più rapido possibile. La comunità di Nocera Inferiore si stringe intorno alla famiglia dell’anziano deceduto, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di dolore.