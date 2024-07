Si terranno domani alle 9 i funerali delle tre vittime del tragico crollo dei ballatoi della Vela Celeste di Scampia: Patrizia e Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo. La cerimonia funebre, presieduta dall’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, avrà luogo in piazza Giovanni Paolo II ed è anticipata di qualche a causa del grande caldo. Il Comune di Napoli ha dichiarato il lutto cittadino in memoria delle vittime. L’ordinanza del sindaco dispone l’esposizione a mezz’asta della bandiera del Comune per tutta la giornata di domani e per le 24 ore successive.

In segno di rispetto e solidarietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’esposizione a mezz’asta delle bandiere italiana ed europea su tutti gli edifici pubblici dell’intero territorio comunale di Napoli per i giorni 29 e 30 luglio 2024.

La comunità napoletana si stringe attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo profondo cordoglio per questa tragica perdita. I funerali rappresentano un momento di raccoglimento e solidarietà per tutta la città, che piange le vite spezzate in questo drammatico incidente.