Ferrovie dello Stato annuncia che Trenitalia sta rimodulando l’offerta ferroviaria dei treni Frecce, Intercity e regionali a causa della graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri. Questa decisione è conseguenza dello svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola, avvenuto ieri, che ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla suddetta linea.

Impatti sulla Circolazione Ferroviaria

La capacità di offerta tra Campania e Calabria è fortemente ridotta, con le seguenti implicazioni:

Ritardi: I treni Frecce, Intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti.

Limitazioni di Percorso: Alcuni treni potrebbero subire limitazioni di percorso.

Cancellazioni: È possibile che alcuni treni siano cancellati.

Consigli per i Viaggiatori

Trenitalia invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il proprio viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione. Questo permetterà di ottenere informazioni aggiornate sulle modifiche di orario, eventuali cancellazioni e altre limitazioni di servizio.

Azioni in Corso

Ferrovie dello Stato sta lavorando intensamente per ripristinare la normale operatività sulla linea Battipaglia-Sapri nel minor tempo possibile. Gli interventi di manutenzione e riparazione sono in corso per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario.

La situazione attuale sulla linea Battipaglia-Sapri richiede pazienza e collaborazione da parte dei viaggiatori. Ferrovie dello Stato e Trenitalia si scusano per i disagi arrecati e ringraziano per la comprensione e la collaborazione. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti tramite i canali ufficiali per restare informati sull’evoluzione della situazione.