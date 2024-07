Un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha portato alla scoperta di un vasto arsenale di ordigni esplosivi artigianali a Scafati. Gli agenti hanno intercettato un’auto contenente 180 manufatti artigianali non omologati e detenuti senza le necessarie autorizzazioni e documentazione.

La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. La successiva perquisizione nell’abitazione del conducente ha rivelato un laboratorio segreto situato in un locale seminterrato, utilizzato per la fabbricazione e il confezionamento degli ordigni esplosivi. I finanzieri hanno descritto l’opificio come estremamente pericoloso, con polvere da sparo dispersa ovunque e un ingente quantitativo di materiali esplosivi. Particolarmente preoccupante è stata la vicinanza del laboratorio ad altre abitazioni e luoghi frequentati, aumentando il rischio di incidenti.

Durante l’operazione, sono sequestrati circa 3.000 esplosivi artigianali, vari materiali utilizzati per la preparazione delle miscele esplosive (principalmente zolfo e titanio), e 250 involucri vuoti pronti per essere confezionati, per un peso complessivo lordo di 430 chilogrammi.

Il responsabile, arrestato in flagranza di reato per illecita fabbricazione e trasporto di esplosivi, è ora a disposizione della Procura di Nocera Inferiore, in attesa di giudizio definitivo.