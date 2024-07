Nella notte, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in direzione Salerno, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. A perdere la vita è stato un uomo di 41 anni, originario di Polla, alla guida di una Suzuki.

Le Dinamiche dell’Incidente

L’incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire e ha coinvolto tre vetture. Le circostanze esatte dell’impatto sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La vittima, un 41enne di Polla, è deceduta nonostante i disperati tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del 118 intervenuti prontamente sul posto.

Intervento dei Soccorritori

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del tragico evento sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con grande impegno per estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo accartocciato della sua Suzuki. Gli altri due automobilisti coinvolti nell’incidente sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure necessarie; le loro condizioni non sono state rese note.

Sicurezza e Gestione del Traffico

L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza dalla polizia stradale (polstrada) e dall’Anas, l’ente nazionale per le strade, per garantire il deflusso del traffico e prevenire ulteriori incidenti. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno comportato rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito lungo quel tratto autostradale.

Conclusioni

Questo tragico incidente sulla A2 del Mediterraneo sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza e della sicurezza stradale. Le autorità continueranno le indagini per determinare le cause esatte dello schianto e prevenire futuri incidenti simili.