Nel primo pomeriggio di ieri, la tranquillità della Strada Statale 691, conosciuta come “Fondo Valle Sele”, è stata scossa da un grave incidente stradale. L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Teora, in Irpinia, nei pressi della galleria “Serro dei Porcini”. Tre auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale, causando momenti di grande apprensione per gli automobilisti presenti.

L’incidente ha coinvolto sette persone, tra cui due bambini. Fortunatamente, solo una persona è rimasta ferita: un uomo di 35 anni originario della provincia di Cosenza. L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi da un’ambulanza del 118. Le altre sei persone coinvolte, tra cui i bambini, sono state visitate sul posto e non hanno necessitato di ulteriori cure ospedaliere.

In seguito all’incidente, il traffico è stato temporaneamente bloccato dall’Anas per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. La circolazione è stata ripristinata poco dopo le 16, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno lavorato efficacemente per liberare la carreggiata. Nel frattempo, i carabinieri hanno iniziato a indagare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, cercando di capire le cause che hanno portato allo scontro.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in tratti stradali particolarmente insidiosi come quello della “Fondo Valle Sele”. Nonostante l’entità dell’incidente e il coinvolgimento di numerose persone, il bilancio poteva essere ben più grave. La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei soccorritori hanno evitato conseguenze peggiori, garantendo un pronto ritorno alla normalità sulla strada.