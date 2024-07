Questa notte, i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno intensificato i controlli nella zona del centro storico, in un’operazione volta a contrastare le infrazioni al codice della strada. La tolleranza zero verso i motociclisti indisciplinati, in particolare quelli senza casco, è stata evidente durante l’intervento.

Controlli Stradali e Sanzioni

Durante le operazioni, i militari hanno elevato 47 sanzioni per violazioni del codice della strada. Di queste, ben 21 sono state per la guida senza casco, un comportamento pericoloso che mette a rischio la vita dei motociclisti stessi. In aggiunta, 16 ragazzi sono stati sorpresi a bordo di scooter nella zona pedonale di piazza Dante, un’area riservata ai pedoni e vietata al traffico motorizzato.

Sequestri di Veicoli

Alla fine dell’operazione, i carabinieri hanno sequestrato 22 veicoli a due ruote. Tra questi episodi, spicca la storia di un 15enne dei quartieri di Napoli. Il giovane, insieme a due coetanei, era a bordo di uno scooter SH senza casco e percorreva la zona pedonale di piazza Dante. Nonostante l’intimazione dell’alt da parte dei carabinieri, i ragazzi hanno ignorato l’ordine e si sono dati alla fuga. I militari, in sella a uno scooter dell’Arma, hanno inseguito i minorenni tra i vicoli della città. La corsa si è conclusa a via Montecalvario, dove i tre sono finiti contro un’auto in sosta. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. Il giovane, che non aveva mai conseguito l’esame per il patentino, è stato affidato ai genitori insieme agli altri due ragazzi, e lo scooter è stato sequestrato.

Contrasto ai Parcheggiatori Abusivi

L’operazione ha riguardato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Quattro persone sono state denunciate perché recidive nel biennio e già sottoposte a Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane). Questi individui esercitavano abusivamente l’attività tra via Cesare Battisti e Piazza Matteotti, creando disagi e spesso intimorendo gli automobilisti.