Gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due giovani napoletani di 22 e 23 anni in via Galileo Ferraris, direzione San Giovanni a Teduccio, Napoli. L’episodio è avvenuto quando i poliziotti, notando due persone a bordo di uno scooter, hanno intimato l’alt al conducente, che ha invece accelerato per eludere il controllo.

L’Inseguimento e l’Arresto

Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il conducente dello scooter ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. L’inseguimento si è concluso all’altezza del ponte di via Ferrante Imparato, dove i due giovani hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. I poliziotti sono riusciti a bloccarli e a perquisirli.

Il Sequestro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un fucile a pompa calibro 12, risultato rubato, e due cartucce dello stesso calibro. Inoltre, indosso al passeggero sono trovati circa 2 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, oltre a due paia di guanti in lattice e 40 euro in contanti.

Le Accuse

I due giovani sono identificati e arrestati per porto abusivo di arma da fuoco e denunciati per ricettazione. Inoltre, il 23enne è denunciato anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lo scooter èsottoposto a sequestro.