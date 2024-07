La comunità è scossa da un tragico incidente avvenuto questa notte, intorno all’una, nei pressi di via Matilde Serao a Montesarchio, nel Sannio. Due giovani di 17 anni, Vincenzo e Alessandro, residenti nella vicina Rotondi, hanno perso la vita in un drammatico scontro tra scooter. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Vincenzo e Alessandro erano a bordo di un Liberty 125 quando si sono scontrati con un altro scooter, un Honda 125, guidato da un ragazzo di 16 anni. L’impatto è stato violento: Vincenzo ha perso la vita sul colpo, mentre Alessandro è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Purtroppo, dopo poche ore anche il cuore di Alessandro ha cessato di battere, nonostante gli sforzi disperati dei medici.

Le autorità stanno attualmente svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. La zona in cui è avvenuto lo scontro è spesso frequentata da giovani che si incontrano per effettuare corse sulle due ruote, un fenomeno che preoccupa molto i residenti.

Questo tragico evento ha lasciato la comunità di Montesarchio in lutto, con amici e familiari dei giovani deceduti che piangono la loro perdita. Le autorità locali e le scuole del paese stanno organizzando incontri per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della strada e sull’importanza di una guida responsabile.

I funerali di Vincenzo e Alessandro si terranno nei prossimi giorni, e ci si aspetta una grande partecipazione della comunità che vorrà rendere omaggio ai due giovani strappati alla vita troppo presto.