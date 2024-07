In una recente operazione congiunta, l’Unità operativa Stella della Polizia locale di Napoli, in collaborazione con il personale dell’ASL, ha effettuato un controllo mirato in un deposito alimentare situato in via Mario Pagano, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti. L’intervento ha portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di insetti all’interno del locale, adibito a deposito di alimenti sia di origine animale che vegetale.

Il totale degli alimenti sequestrati ammonta a due tonnellate e mezza, poiché non rispettavano le normative vigenti, in particolare il Regolamento CE 852/04, che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari. Questa violazione è particolarmente grave, poiché mette a rischio la salute dei consumatori.

Durante il controllo, è emersa anche la presenza di un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno. Quest’ultimo è deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato di corrente elettrica, rilevato durante l’ispezione del locale.

Parallelamente, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza stradale, l’unità operativa Git-Motociclisti e l’unità operativa San Lorenzo hanno intensificato i controlli veicolari in via Arenaccia. Da questi controlli sono emerse numerose infrazioni: sono redatti 47 verbali per varie violazioni del Codice della Strada.

Sei conducenti sono sanzionati per circolazione senza casco protettivo, mentre altri sette sono multati per mancata presentazione della documentazione obbligatoria. Inoltre, sei veicoli circolavano senza copertura assicurativa, e in diversi casi sono riscontrate infrazioni per guida senza patente, con patente scaduta o con patente di categoria diversa da quella necessaria. Alcuni veicoli risultavano sottoposti a fermo fiscale, e sono rilevati anche casi di incauto affidamento di veicolo.

Infine, sono individuati quattro veicoli che non avevano effettuato la revisione periodica obbligatoria e due che non erano correttamente immatricolati. A seguito di queste violazioni, sette veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e altrettanti sono sequestrati.

L’operazione evidenzia l’importanza dei controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e del Codice della Strada, fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Le autorità locali continuano a monitorare con attenzione il territorio, per prevenire e reprimere condotte illecite che possano mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.