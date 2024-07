Nella giornata di ieri, un incidente insolito ha creato notevoli disagi alla circolazione all’imbocco del raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda. Un tir ha perso il suo carico di ciliegie, causando non solo rallentamenti, ma anche una spettacolare e inusuale colorazione dell’asfalto, che è diventato rosso a causa della frutta schiacciata.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto all’intersezione tra il raccordo autostradale e la Variante di Avellino, due arterie a scorrimento veloce particolarmente trafficate. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli e non si sono registrate conseguenze per le persone. Tuttavia, il carico di ciliegie sparso sulla strada ha richiesto un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità.

Interventi e Disagi

Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e il personale dell’Anas per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione, sia sul raccordo autostradale Avellino-Salerno sia lungo la Variante di Avellino. I lavori di pulizia e messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore, durante le quali il traffico ha subito rallentamenti significativi.

L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza di una corretta manutenzione e sicurezza dei carichi trasportati dai mezzi pesanti. Nonostante l’assenza di feriti o danni a veicoli, l’incidente ha creato notevoli disagi agli automobilisti. La tempestiva risposta delle autorità ha permesso di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile, minimizzando le conseguenze per i viaggiatori.