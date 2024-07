Ieri mattina, a Comiso, in provincia di Ragusa, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di un operaio locale. L’autista di un tir, un uomo di 36 anni originario di Airola, è stato coinvolto nell’incidente che ha avuto luogo lungo una strada rettilinea che conduce a un’azienda vitivinicola nella zona.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto durante una manovra di retromarcia del mezzo pesante. Durante questa manovra, il tir ha travolto un operaio di 53 anni, che purtroppo è deceduto sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del 118, non è stato possibile salvare la vita del malcapitato.

Le Indagini in Corso

Le indagini sull’incidente sono state affidate ai carabinieri, che stanno attualmente cercando di stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica fatalità. La salma dell’operaio è stata trasportata presso l’obitorio locale, in attesa dell’autopsia e degli ulteriori accertamenti necessari per comprendere completamente l’accaduto.

La Reazione della Comunità

La comunità locale è stata scossa dalla notizia di questo incidente mortale, che ha privato la famiglia dell’operaio della vita di un caro e rispettato lavoratore. L’incidente serve come triste promemoria dell’importanza della sicurezza sul lavoro e della necessità di rigorosi protocolli di sicurezza durante le operazioni di carico e scarico nei luoghi di lavoro.