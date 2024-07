Un incidente è avvenuto ieri nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Terzigno, causando spavento tra i residenti e il ferimento di un tecnico ferroviario. La motrice, utilizzata dal personale per spostarsi lungo la linea ferroviaria, è uscita dai binari e si è capovolta, provocando un forte boato che ha allarmato la comunità locale.

Dettagli dell’Incidente

Il tecnico alla guida del mezzo è caduto durante l’incidente ed è rimasto ferito. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche: l’uomo è stato trasportato in ospedale con alcune lesioni, ma non è in pericolo di vita. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto investigazione, e non sono state rilasciate ulteriori informazioni su come sia potuto accadere.

Condizioni della Linea Ferroviaria

Nonostante l’incidente, i controlli effettuati sulla rete ferroviaria Eav Napoli-Ottaviano-Sarno non hanno evidenziato alcun problema. Il servizio su ferro è continuato regolarmente, senza interruzioni, assicurando il normale funzionamento della linea.

Reazioni della Comunità

L’incidente ha causato un notevole spavento tra i cittadini di Terzigno. Il forte boato seguito dal capovolgimento della motrice ha destato preoccupazione e curiosità, attirando rapidamente l’attenzione della popolazione locale. Tuttavia, la situazione è stata gestita prontamente dalle autorità competenti, che hanno garantito la sicurezza della zona e l’incolumità dei residenti.

Mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente, l’episodio sottolinea l’importanza della sicurezza ferroviaria e della prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza. La tempestiva assistenza al tecnico ferito e il mantenimento del servizio ferroviario dimostrano l’efficacia delle misure di sicurezza adottate dalla rete Eav.