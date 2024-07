Con l’arrivo della bella stagione, le autorità di Napoli e Caserta, in collaborazione con l’incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto dei roghi, hanno intensificato le misure di prevenzione degli sversamenti illegali di rifiuti e dei conseguenti incendi dolosi nella Terra dei Fuochi.

Risultati dell’Action Day

Durante un’operazione straordinaria, denominata action day, che ha coinvolto forze interforze nel Napoletano, sono stati ottenuti risultati significativi:

11 denunce

1 arresto in flagrante per rogo

Sanzioni amministrative per quasi 250.000 euro

9 sequestri di aree e attività insieme a ingenti quantità di rifiuti illegalmente stoccati

Dettagli dell’Operazione

L’operazione si è svolta nei comuni di Casandrino, Grumo Nevano e Sant’Antimo, mirata a colpire la filiera dello smaltimento illecito di rifiuti provenienti da edilizia e demolizioni. Il maxisequestro ha portato alla confisca di oltre 100.000 mc di rifiuti di vario genere. Gli obiettivi dell’operazione sono identificati grazie alle osservazioni aeree del Reparto aereo navale della guardia di finanza (Roan) di Napoli.

Strategia e Collaborazioni

Questa operazione rappresenta la prima di una nuova strategia mirata contro i fenomeni più impattanti, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo in edilizia di sottoprodotti e materie prime seconde recuperate. Le squadre dell’Arpac sono state mobilitate per le necessarie analisi tecniche, collaborando con:

Polizia metropolitana di Napoli

Carabinieri forestali di Pozzuoli

Forze territoriali del Commissariato di pubblica sicurezza di Frattamaggiore

Carabinieri

Guardia di finanza

Ispezioni e Sequestri

Sono passati al setaccio tre siti e depositi di grandi dimensioni. I risultati includono:

6 denunce all’autorità giudiziaria

3 attività sequestrate

Aree e capannoni sequestrati per quasi 7.000 metri quadrati

Individuazione di un opificio tessile irregolare

Sanzioni

Le sanzioni amministrative comminate ammontano a 52.000 euro.