Si preannuncia una stagione estiva scintillante allo Sweet Chalet di Poggiomarino, il nuovo epicentro della movida vesuviana. Situato in una in Piazzetta Nicola Nappi, lo Sweet Chalet promette di diventare il ritrovo preferito per tutti gli amanti del divertimento e della buona compagnia. Domani, 3 luglio, la serata inaugurale del Latin Night darà il via a una serie di eventi che animeranno le calde notti estive. Gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera travolgente, caratterizzata da balli caraibici, balli di gruppo e balli latini, sotto la guida esperta dei maestri Giuseppe Pellegrino, Ernesto Rizzo e Marika Massaro. La musica, selezionata dal talentuoso DJ Gabriele Miranda, accompagnerà ogni passo, garantendo una serata memorabile all’insegna del ritmo e dell’allegria.

L’ingresso è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento esclusivo. Oltre a ballare, i partecipanti potranno deliziare il palato con una selezione di gelati artigianali, drink rinfrescanti e le irresistibili graffe, preparate con ingredienti di altissima qualità.

Lo Sweet Chalet si propone non solo come un luogo di svago, ma anche come un punto di incontro dove creare nuove amicizie e trascorrere serate piacevoli. L’entusiasmo dei maestri di ballo e del DJ, unito all’eccellenza delle proposte gastronomiche, fanno di questo luogo una tappa obbligata per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica nel cuore della movida vesuviana.

Non perdetevi dunque l’appuntamento di domani e preparatevi a lasciarvi travolgere dalla magia della Latin Night allo Sweet Chalet di Poggiomarino. La serata si preannuncia indimenticabile, un mix perfetto di musica, danza e gusto che saprà conquistare tutti i presenti.