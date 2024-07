Un grave incendio ha devastato oggi la Idav, vasta azienda dolciaria a Striano, in provincia di Napoli, coinvolgendo una struttura di circa 12.000 metri quadrati. Le fiamme, scoppiate nelle prime ore del pomeriggio, hanno rapidamente avvolto l’edificio, causando danni ingenti e il quasi totale collasso della struttura.

Intervento Massiccio dei Vigili del Fuoco

La risposta dei vigili del fuoco è stata immediata e massiccia. Sei squadre sono intervenute subito sul posto per cercare di domare le fiamme. Data l’entità dell’incendio, sono stati chiamati rinforzi dai comandi di Salerno e Avellino, aumentando così le forze in campo per fronteggiare l’emergenza. L’Arpac intanto è giunta sul posto per monitorare la qualità dell’aria.

Struttura Gravemente Danneggiata

La situazione della struttura è critica: l’edificio, un tempo un simbolo di produttività e artigianato dolciario, è ora quasi totalmente collassato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con i vigili del fuoco impegnati a controllare i focolai residui e a evitare ulteriori crolli che potrebbero mettere in pericolo sia gli operatori che le aree circostanti.

Cause dell’Incendio e Impatti

Al momento, non sono ancora note le cause che hanno scatenato l’incendio. Le autorità competenti stanno avviando un’indagine per chiarire l’origine del rogo e determinare eventuali responsabilità. L’impatto sull’azienda dolciaria è devastante, con perdite significative non solo in termini di struttura, ma anche di materiali e prodotti finiti.