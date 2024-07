A causa dello svio di alcuni carri di un treno merci a Centola, la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri sarà sospesa dalle 22 di domani fino a venerdì. Trenitalia ha comunicato che questo incidente comporterà cancellazioni, limitazioni e ritardi per i treni Frecce, Intercity e regionali.

Impatti sui Servizi di Trenitalia

Frecce:

Verso Sud: Termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia.

Verso Nord: Partendo da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri.

Intercity Notte:

Milano-Siracusa

Torino-Reggio Calabria

Roma-Siracusa-Palermo

Non circoleranno durante il periodo di sospensione.

Intercity Giorno:

Roma-Reggio Calabria

Roma-Siracusa/Palermo

Alcuni treni saranno cancellati, mentre gli altri circoleranno solo tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria.

Servizi Alternativi

Per garantire il servizio nel tratto interessato, Trenitalia ha previsto collegamenti bus tra le stazioni di Salerno, Battipaglia e Sapri. Questa riprogrammazione del servizio con bus sarà in vigore per tutta la durata dell’interruzione.

Rimborso del Biglietto

Trenitalia offrirà il rimborso integrale del biglietto per i viaggiatori che decidano di rinunciare al viaggio a causa dei disagi.

Ripresa del Servizio

Da venerdì, i treni Frecce, Intercity e regionali di Trenitalia riprenderanno gradualmente a circolare sulla linea Battipaglia-Sapri. Tuttavia, la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta, e i treni potranno registrare ritardi o limitazioni.