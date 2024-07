Una tranquilla serata si è trasformata in un drammatico episodio di violenza sulla Circumvallazione, nel tratto di strada che collega Casoria a Cittadella. Intorno alle 20 di ieri, colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in strada, ferendo due uomini a bordo di una Lancia. La sparatoria, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe l’esito di un tentativo di rapina.

L’Attacco

Le forze dell’ordine, tra cui pattuglie della polizia municipale e dei carabinieri, sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. Secondo le testimonianze raccolte, due sconosciuti a bordo di uno scooter hanno affiancato la vettura, sparando contro gli occupanti. Uno dei feriti, Kevin Di Napoli, 28 anni, è stato colpito al braccio. Di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, indossava un orologio di valore, il che suggerisce un possibile movente legato al furto.

Vittime e Indagini

L’altro passeggero, Raffaele Scotti, di 62 anni, è rimasto gravemente ferito. Scotti, che lavora in una comunità in cui Di Napoli è ospite in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, è stato colpito più volte. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, è stato ricoverato con lacerazioni gravi al polmone, aorta, milza e fegato. Le sue condizioni sono critiche, aggravate dalla sua preesistente condizione cardiaca, e attualmente è in pericolo di vita.

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e di identificare i responsabili. Non si esclude alcuna ipotesi, sebbene il tentativo di rapina sembri al momento la pista più probabile.