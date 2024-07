Capaccio Paestum, cittadina solitamente tranquilla e rinomata per la sua storia e cultura, è stata teatro di una notte di terrore tra sabato e domenica durante il Festival Internazionale del Sordo. Tre partecipanti all’evento sono rimasti gravemente feriti in una sparatoria che ha scosso profondamente sia la comunità locale che quella dei non udenti a livello internazionale.

La Dinamica dei Fatti

La sparatoria è avvenuta intorno alla mezzanotte di sabato, davanti al centro congressi dell’hotel Ariston, dove si stava concludendo la manifestazione. Secondo una prima ricostruzione, il conflitto è scoppiato tra i bikers del gruppo sordi napoletano “Deaf Bones Motorcycles”. Durante una lite, uno dei due fratelli coinvolti ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare all’impazzata, supportato da un terzo complice. I tre autori dell’agguato, tutti originari di Giugliano nel Napoletano, sono attualmente in fuga.

Le Vittime

I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati presso diversi ospedali locali:

Un uomo, colpito da cinque proiettili, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Un altro partecipante, un 58enne proveniente da Marsala, è stato colpito all’addome e al braccio destro, riportando una frattura del gomito. È stato operato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia e si trova in rianimazione in prognosi riservata.

Il terzo ferito, operato a Eboli, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco, ma non è in pericolo di vita.

Le Indagini

I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli stanno conducendo le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sul luogo dell’agguato sono stati rinvenuti 13 bossoli calibro 9. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di diversi partecipanti, gli inquirenti hanno identificato i responsabili, che sono ora attivamente ricercati.

La Comunità Sotto Shock

La notizia della sparatoria ha scosso profondamente la comunità locale e quella dei partecipanti alla manifestazione. Il Festival Internazionale del Sordo, che aveva portato in Campania persone da diversi Paesi del mondo, è stato macchiato da questo tragico evento. Gli organizzatori e i partecipanti, molti dei quali non udenti, sono rimasti sconvolti dalla violenza inaspettata e gratuita che ha interrotto bruscamente una settimana di celebrazioni e scambi culturali.