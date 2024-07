Una sequenza degna di un film horror ha scosso la tranquilla comunità di Contrada. Un incidente stradale verificatosi lungo via Nazionale ha causato la morte di un 62enne centauro e il ferimento grave della sua nipote di 10 anni. L’incidente è avvenuto quando una Fiat Punto ha sbandato, finendo contro una vettura in sosta e una cabina dell’Enel. L’impatto violento ha causato il distacco di un pezzo di lamiera che ha centrato in pieno il 62enne, che era in sella al suo scooter con la nipotina. La forza del colpo ha fatto cadere entrambi sull’asfalto.

La lamiera ha causato una ferita gravissima all’uomo, amputandogli una gamba. Nonostante i soccorsi immediati, il 62enne è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Ferite anche per le Bambine Coinvolte

La nipote di 10 anni è stata ferita e trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Anche la bambina che si trovava nella Fiat Punto con la madre alla guida è stata costretta al ricovero nel nosocomio del capoluogo irpino a causa delle ferite riportate.

Indagini in Corso

I Carabinieri stanno attualmente ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per determinare le cause che hanno portato la Fiat Punto a sbandare in modo così drammatico. Nel frattempo, i vigili del fuoco del comando provinciale irpino sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti pericolosi.

Un Intervento Rapido ma Inevitabilmente Tragico

Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, il tragico epilogo ha lasciato un’intera comunità in lutto. Questo drammatico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare simili tragedie.