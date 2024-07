Ieri mattina, intorno alle ore 11, sul trafficatissimo Corso D’Amato ad Arzano, all’altezza di una serie di incroci e agglomerati industriali, si è verificato un tragico incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone Porter e un ciclomotore FREE Liberty. Nell’impatto, Pasquale Diodato, un 80enne residente a Casavatore, ha perso la vita.

La Dinamica dell’Incidente

L’anziano, che viaggiava a bordo del suo ciclomotore, è morto sul colpo a causa dell’estrema violenza dell’impatto. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del signor Diodato. Il conducente del furgoncino, rimasto illeso, si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato l’ambulanza.

Indagini in Corso

Gli agenti della polizia locale di Arzano stanno indagando per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, si stanno raccogliendo informazioni per capire chi o cosa abbia causato la manovra fatale. Il conducente del furgone è stato sottoposto ad alcool test e drug test, in attesa degli esiti delle analisi.

Una Strada Pericolosa

Corso D’Amato è noto per essere una delle arterie più pericolose di Arzano. Nonostante la presenza della videosorveglianza, gli incidenti sono quasi giornalieri. Solo qualche settimana fa, un uomo di 63 anni è stato investito da una vettura il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli con prognosi riservata. Successivamente, un 19enne di Casandrino si è presentato sul luogo dell’incidente dichiarando di essere il responsabile dell’investimento mentre era alla guida di una Fiat 600.

Incidenti Precedenti

Il Corso D’Amato è stato teatro di numerosi incidenti mortali. Nel 2019, un altro terribile scontro tra auto ha causato la morte di una ragazza di 17 anni e il ferimento grave di sette persone. Nel 2018, un 20enne di Orta di Atella ha perso la vita mentre percorreva il corso alla guida di una Smart, in seguito a un impatto contro alberi e paletti dovuto alla scarsa illuminazione stradale.