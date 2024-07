La serie di tragici incidenti stradali che stanno colpendo l’Irpinia dall’inizio di luglio ha registrato un’altra vittima. Nella tarda serata di ieri, a Guardia Lombardi, un incidente in via Roma ha causato la morte di un uomo di 48 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente nella stessa cittadina. L’uomo, alla guida di un SUV, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo ha urtato alcune auto parcheggiate a bordo strada per poi ribaltarsi, provocando un impatto fatale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118. La salma è stata trasferita all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per comprenderne le cause e prevenire ulteriori tragedie. Questo episodio porta a otto il numero di morti sulle strade dell’Irpinia dall’inizio di luglio, una situazione che sta destando crescente preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini.

La comunità di Guardia Lombardi è sotto shock per l’accaduto, unendosi nel cordoglio per la perdita di una vita umana e richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore sicurezza stradale. Questo ennesimo incidente evidenzia l’urgenza di interventi mirati per migliorare le condizioni delle strade e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della prudenza alla guida.

L’Irpinia, con le sue strade tortuose e spesso pericolose, necessita di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza di tutti i suoi abitanti. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per monitorare le strade e aumentare i controlli, ma è evidente che serve un impegno collettivo per invertire questa preoccupante tendenza.

Sicurezza Stradale in Irpinia: Un’Esigenza Urgente

L’aumento degli incidenti stradali mortali nell’Irpinia solleva interrogativi sulle condizioni delle infrastrutture viarie e sul rispetto delle norme di sicurezza. È fondamentale che si intensifichino le campagne di sensibilizzazione e che si promuova una cultura della sicurezza stradale, affinché tragedie come quella di ieri sera possano essere evitate in futuro.