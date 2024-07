Momenti di paura questa mattina nella zona Santa Lucia, periferia della città metelliana, quando intorno alle 12 è giunta una richiesta di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco da parte del 118. Un uomo di circa 70 anni è precipitato in un dirupo a seguito di un incidente con il trattore. L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare dalla polizia municipale intervenuta sul posto. L’uomo, mentre era alla guida del trattore, si è ribaltato ed è caduto nel dirupo.

Il tempestivo intervento dei caschi rossi del distaccamento di Nocera Inferiore, supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale della centrale di Salerno, è stato determinante. Gli specialisti si sono calati nel dirupo, hanno stabilizzato l’anziano e lo hanno affidato alle cure del personale del 118.

L’uomo ha riportato fratture agli arti inferiori e alcune escoriazioni sul resto del corpo, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere critiche.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della prontezza e della competenza delle squadre di soccorso in situazioni di emergenza, sottolineando la necessità di misure di sicurezza adeguate quando si utilizzano mezzi agricoli in terreni difficili. Le autorità locali continueranno a indagare per chiarire le circostanze dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.